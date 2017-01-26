Трамп може скоротити фінансування ООН на 40% - ЗМІ

З документами ознайомилася New York Times, передає republic.ru.

Перший указ вимагає скорочення фінансування як мінімум на 40% будь-якої установи ООН або іншого міжнародного органу в разі, якщо до їх складу входять Палестинська національна адміністрація (ПНА) або Організація звільнення Палестини (ОЗП), або у разі ухилення від виконання санкцій проти Ірану і КНДР.

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Документ також пропонує повністю припинити фінансування організацій, «які контролюються або перебувають під впливом будь-якого того, хто спонсорує тероризм держави».

Газета зазначає, що у разі прийняття указу, робота структур ООН «може бути істотно урізана», так як вони покладаються на щорічні внески США в розмірі мільярдів доларів.

Другий документ наказує переглянути всі діючі та майбутні договори, укладені з кількома державами. Зокрема, пропонується вихід з угод, які «безпосередньо не пов'язані з національною безпекою, екстрадицією або світовою торгівлею».