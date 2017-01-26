Ахметов, Льовочкін та Медведчук вирішують майбутнє "Опоблоку" - журналіст

"Сьогодні розповіли деякі подробиці підкилимних розборок в Оппоблоці та ймовірного майбутнього розколу цієї партії на два проекти Льовочкіна та Ахметова", - написав журналіст Денис Казанський на своїй сторінці у Facebook з посиланням на власне джерело.

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"До сих пір обидва олігархи управляли політичним проектом за принципом 50 на 50. Але тепер російські партнери наполегливо "попросили" Льовочкіна та Ахметова взяти до себе третього партнера - Віктора Медведчука, під контроль якого має перейти 30% Оппоблоку", - розповів журналіст.

"Проте ахметівські з такою постановкою питання не погодилися. [...] Ахметов жорстко виступає проти розмиття своєї частки у Оппоблоці. Але переговори ще тривають, і Медведчук разом з кремлівськими намагаються змусити олігарха бути більш поступливими. Інструмент впливу обрано зрозумілий - це активи Ахметова в ЛДНР. Нещодавно в рамках цієї історії ДНРівці стали віджимати у Ахметова "Комсомольське рудоуправління" - туди була введена "тимчасова адміністрація". [...] Якщо Ахметов поступиться - партія збережеться. Якщо ні - Оппоблок розпадеться, а на його місці виникнуть два нових проекти, один з яких "(ахметівський) буде більш лояльним до влади, а інший (медведчуківсько-левочкінській) буде напряму відстоювати інтереси Кремля", - написав Казанський.

Як повідомляв УНІАН, 17 січня співголова фракції «Опозиційний блок» Юрій Бойко заявив, що нічого не знає про «розкол» у партії «Опозиційний блок».