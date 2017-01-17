Бойко не знає про "розкол" "Опоблоку" на дві політсили

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в коментарі журналістам, відповідаючи на запитання щодо інформації про начебто "розкол" у партії.

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"Я, відверто кажучи, тільки що почув цю інформацію про розкол, який у нас нібито є", - зауважив Бойко.

На уточнення, чи планується створити у складі партії два окремих крила, Бойко відповів: "Два окремих крила ми не плануємо".

Про розкол в "Опоблоці" у вівторок, посилаючись на джерело у керівництві партії, повідомило видання Informator. За їхніми даними, вже прийнято остаточне рішення про поділ проекту приблизно порівну між двома групами його головних бенефіціарів. Будуть створені дві нові політичні сили.

Повідомляється, що до кожного з політичних новоутворень увійде приблизно по двадцять чинних депутатів від "Опоблоку". Ймовірно, партія на основі групи Ахметова налічуватиме трохи більше людей.

Одну з нових політсил очолить Юрій Бойко, але, по факту, технічним співголовою буде Сергій Льовочкін. Робочий варіант назви – Партія розвитку України. Партія Льовочкіна-Фірташа-Бойка тісно співпрацюватиме з "Батьківщиною" Юлії Тимошенко.

"Фактично цей процес давно розпочався і координує його кум Віктор Медведчук. Ціль – дострокові парламентські перевибори за будь-яку ціну", - йдеться у статті.

Іншу партію очолить Вадим Новинський, власник 25% найпотужнішого металургійного холдингу країни "Метінвест", 75% акцій якого належить Рінату Ахметову. Партія Ахметова-Новинського матиме на меті постійно підтримувати доброзичливий діалог з Адміністрацією президента, не буде "хитати" на перевибори і, можливо, ситуативно підтримувати провладну коаліцію, коли тій не вистачатиме голосів для притягнення того чи іншого питання у Верховній Раді.