Геращенко: Робимо все можливе, щоб розблокувати процес звільнення заручників

Про це вона повідомила на своїй сторінці у Facebook.

Геращенко зазначила, що вчора, 26 січня, відбулася відеоконференція гуманітарної підгрупи, де обговорювалася одна тема - звільнення заручників. "Українська сторона провела масштабну пошукову роботу щодо аналізу тих коректних списків, які використовують всі сторони в рамках Мінських груп. Робимо все можливе, щоб розблокувати процес звільнення заручників", - написала вона.

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Крім того, за словами Геращенко, вчора відбулася зустріч родин заручників із представниками всіх відомств і силових структур, що входять до міжвідомчого центру СБУ з питань пошуку зниклих безвісти і звільнення заручників. "Всі структури усвідомлюють необхідність повної координації своїх зусиль з СБУ задля активізації пошуку зниклих і соціальної допомоги родинам зниклих та заручників", - додала вона.

Геращенко зазначила, що в зустрічі також взяли участь волонтери, громадські діячі і представники церков, які допомагають в питанні пошуку, звільнення заручників та підтримці їхніх родин.