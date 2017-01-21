У ПАРЄ піднімуть питання про звільнення українських полонених - Геращенко

Про це представник України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи, перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко написала у Facebook.

«Про журналістів Роман Сущенко та Миколу Семена, про режисера Олега Сенцове - полонених Кремля наша українська делегація буде говорити в ПАРЄ 24 січня під час розгляду питання про свободу слова в Європі і нападках на журналістів (до речі, автор доповіді - наш колега Володимир Ар'єв). І, звичайно, ми будемо піднімати питання заручників на окупованих територіях - наших військових і цивільних, і полонених Кремля, в т.ч. кримських татар, під час вільних дебатів і обговорення моніторингового звіту щодо ситуації в Україні. Боремося за визволення заручників на всіх міжнародних майданчиках», - написала вона.

Також Геращенко повідомила, що українські політв'язні в Росії отримали листи підтримки від президента України Петра Порошенка.

«Родичі політв'язнів, яких утримують в РФ, інформують, що хлопці отримали листи зі словами підтримки від президента Порошенко. Що для них ці слова дуже важливі - держава бореться за своїх, президент тримає діалог з сім'ями, у т. ч. через своїх уповноважених осіб», - написала Геращенко.

Читайте такожРада виключила Савченко з делегації у ПАРЄ

За її словами, президент на всіх міжнародних зустрічах піднімає питання про звільнення українських полонених.

«Не все можна говорити, не про всі кроки і зусиллях розповідати публічно (поки не досягли результату), але немає такої міжнародної зустрічі, де б президент не порушував питання заручників - і тих, хто в РФ, і тих, хто на окупованих територіях. І на давоських зустрічі також порушувалося питання звільнення заручників як пріоритетний - і під час діалогу президента з новообраним Генсеком ООН, і з президентом МКЧХ, і з іншими світовими лідерами», - зазначила Геращенко.

За її даними, в минулому році завдяки зусиллям президента, дипломатів, Мінської групи вдалося звільнити трьох бранців Кремля і близько 20 заручників з окупованих територій.

Як повідомляв УНІАН, за даними СБУ, на сьогоднішній день бойовики на тимчасово окупованих територіях утримують в полоні 112 українців.

За інформацією МЗС, на території РФ незаконно утримують не менше 17 громадян України. Ще більше українців безпідставно затримані і заарештовані в тимчасово окупованому Криму.