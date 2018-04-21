Чи потягне Єхануров відновлення біло-блакитних кадрів?

Блок Юлії Тимошенко продовжує відстежувати, кого люструє, а кого милує нова біло-блакитна влада. Опозиція оприлюднила три укази нового кабінету про відновлення на посади Любові Гончарової, члена НКРЕ, звільненої президентським указом в грудні 2005 року. А також: Миколи Шупені, звільненого Юрієм Єхануровим у березні 2006 року у зв`язку з ліквідацією посади заступника міністра юстиції і колишнього голови Держкомрезерву Богдана Федорчука, звільненого також Юрієм Єхануровим з формулюванням «за невідповідне виконання своїх обов`язків і порушення присяги держслужбовця». УНІАН вирішив з`ясувати у кваліфікованих юристів правові підстави таких відновлень і заразом поцікавитися, чи потягне наш правоорієнтований бюджет компенсації і зарплати колись "приниженим і ображеним" чиновникам.

Віктор Мусияка, юрист, народний депутат минулого скликання:

У блоку Тимошенко багато роботи. Його представники беруть ухвали про відновлення на посаді окремих чиновників, прагнуть «висмикувати» тих, якими вона може скомпрометувати своїх контрагентів. А насправді нічого особливого не відбувається. Помаранчева влада десятками тисяч міняла кадри, нинішні повернулися і відновлюють тих, кого вважають потрібним.

Інша справа - юридичне обгрунтування таких відновлень. Якщо зазначені люди звільнялися постановами, то їх такими ж постановами і указами можна відновити. Від людей за минулої владі позбавлялися і таким чином, що ліквідовували посади, а зараз відновлюють і посаду, і людину на цій посаді. І ставте собі запитання: а, може, зловживання були рік-два тому? Можливо, потрібні професійні люди повертаються?

Любов Гончарову звільнили у зв`язку з закінченням терміну повноважень. Треба подивитися її час перебування на посту, і, швидше за все, перепризначити або переобрати її, перевіривши при цьому, чи немає обмежень щодо кількості років перебування на такій посаді.

Не можна просто так ставити питання про те, щоб повернути зарплати раніше звільненим людям, але якщо було встановлено, що при їх звільненні були допущені порушення з боку держорганів або з боку посадовця, що займає якесь службове становище, то держава повинна взяти на себе відповідальність і відновити всі втрати. Але при цьому потрібно висунути позов тому чиновникові, який порушив закон щодо потерпілого. І він повинен відшкодувати збитки навіть з власної кишені. Переконаний: якщо відновлювати постраждалих на роботі і ставити питання про компенсацію, то треба знайти людину, яка ухвалювала рішення і відшкодовувати втрати за рахунок цієї людини. Найважче, коли ухвалював рішення певний орган. Якщо ж це рішення ухвалював Єхануров, то хай «потягне» компенсації по всіх звільнених. Вважаю, що він «потягне». Що ж до теоретизування на тему: чи потрібні такі струси державному апаратові. А може бути цей менеджер набагато ефективнішим, ніж той, кого поставили в останній рік?! Адже відома маса випадків, коли гінекологи і прибиральниці очолювали абсолютно не властиві їм відомства. Але головна посилка така: якщо право людини було порушене, то воно повинне бути відновлене. Я вважаю, що найжахливіше, це коли влада зловживає службовим становищем і не несе ніякої відповідальності. Узяли і відновили на посаді. Але є випала ланка? Чому є такі масштаби відновлення, і немає ніяких наслідків для осіб, які порушували права цих людей? Наслідки повинні бути передбачені. А то так буде завжди, кожна нова влада «тягтиме» десятки тисяч звільнень і порушень прав людей. Це буде нескінченно, доки для чиновників, що підписують звільнення, не буде передбачена відповідальність.

Олена Лукаш, юрист, народний депутат, фракція Партії Регіонів:

Я не можу детально коментувати кожну ухвалу про відновлення на посаді, тому що не знаю, на якій підставі людей відновлювали. Я вважаю, що 18–20 тисяч осіб, звільнених через їх «політичну непридатність», - це далеко не досягнення колишньої влади. І саме неадекватна кадрова політика стала одним з чинників, які дали підстави громадянам відреагувати і обрати іншу владу. Ненормально, коли прибиральниці ставали головами адміністрацій тільки тому, що вони танцювали на Майдані, а професійного кадрового співробітника звільняли. І якщо зараз проходитимуть кадрові відновлення, і вони проходитимуть в рамках Кодексу закону про працю або на підставі рішення суду, - це вітатиметься суспільством.

Порівняно з тим, що відбувалося раніше (було 18-20 тисяч тільки за даними Президента), те, що відбувається нині, коли відновлюють окремих фахівців, це різні речі. Якщо раніше пріоритетом була політична непридатність, то сьогодні це конкретне індивідуальне відновлення фахівців на роботі.

Юридично є кілька можливостей відновитися на роботі. І мені зараз невідомо, яку з них використовував Кабмін щодо Гончарової, Шупені та Федорчука, але, безперечно, юристи Кабміну діють в рамках закону. Професіонали повертаються до виконання своїх обов`язків. Вони потрібні Януковичу для реалізації поставлених завдань.

Юрій Ключковський, юрист, народний депутат, фракція «Наша Україна»:

Я не можу дати кваліфіковану оцінку останнім трьом відновленням на посадах, оскільки не знаю деталей ситуації. Можливо, відновлена посада і в зв`язку з цим відновлена на посаді дана людина. Потрібно розрізняти дві сторони процесу, що відбувається: з одного боку йде хвиля звільнень людей, причетних до Помаранчевої революції, і це має політичний характер, з іншого боку, пішов процес відновлення на роботі людей, які колись працювали в уряді Януковича. Я б хотів відрізняти політичну складову, яка безперечно є видимою у системі, від юридичної складової, яка може розглядатися в кожному призначенні і відновленні. Говорити про конкретні відновлення складно, потрібно сідати і розглядати кожен випадок окремо, але якщо говорити про тенденції, то політичний реваншизм справді має місце.

Записала Лана Самохвалова