В Одесі сотні людей вшанували пам'ять жертв Голокосту

Як передає кореспондент УНІАН, у Прохоровському сквері біля пам'ятного знаку меморіалу «Дорога смерті» зібралися близько 300 людей. У церемонії взяли участь голова Одеської обласної ради Анатолій Урбанський, мер Одеси Геннадій Труханов, голова ОДА Максим Степанов, представники командування ВМС ЗС України, інших родів військ, ветеранських, громадських організацій та об'єднань, дипломатичного корпусу, всіх регіональних єврейських організацій, школярі та громадськість міста.

Присутні поклали квіти до пам'ятного знаку, провели мітинг.

Урбанський висловив співчуття рідним і близьким усіх загиблих від рук нацистів у роки Другої світової війни.

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«Мільйони жертв - ціна людської жорстокості, безвідповідальність і маніакальне бажання панувати над світом. Водночас це повчальний урок для нинішнього покоління, яке повинно знати всю правду про одну з найбільших трагедій людства. Жорстокість на ґрунті національної та ідеологічної ненависті неприпустима в сучасному суспільстві», - заявив Урбанський.

Після поминальної молитви в пам'ять про загиблих учасники акції запалили 6 свічок.

Першу свічку в пам'ять про 6 мільйонів євреїв, які стали жертвами фашизму, другу — в пам'ять про 1,5 млн дітей, вбитих фашистами, третю — про 3 млн загиблих євреїв у Польщі, четверту — в пам'ять про 2 млн радянських євреїв, п'яту — про 1,5 млн українських євреїв, а шосту — у пам'ять про 120 тис. євреїв Одеси.

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Віддаючи шану загиблим, маршем пройшла рота почесної варти. Пролунав збройовий залп.

Довідка УНІАН. 27 січня відзначається Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту (International Holocaust Remembrance Day). Дата заснована Генеральною Асамблеєю ООН.

Пам'ятний знак «Дорога смерті» встановлено в Одесі на місці, звідки у 1941 році нацисти відправляли громадян єврейської національності в гетто і в розстрільні рови. На мармуровому монументі написано: «Пам'ятати заради майбутнього! З цього місця почалася дорога смерті для десятків тисяч євреїв м. Одеси, викрадених і знищених нацистами в грудні 1941 р. ...». Також перераховано п'ять населених пунктів (де загинуло багато викрадених з Одеси євреїв) - Дальник, Сергіївка, Доманівка, Богданівка, Мостове.