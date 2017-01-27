Сьогодні у світі згадують жертв Голокосту

День пам'яті жертв Голокосту 1 листопада 2005 року запровадила Генеральна Асамблея ООН. Його дату – 27 січня – обрано не випадково. Саме цього дня 1945 року Радянська армія звільнила в'язнів найбільшого нацистського табору смерті Аушвіц-Біркенау, у якому загинуло, за різними даними, від 1,5 до 2,2 мільйона людей.

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Ініціаторами резолюції документа виступили Ізраїль, Канада, Австралія, Росія і США, а їх співавторами виступили ще понад 90 держав.

Президент України Петро Порошенко у Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту закликає не допустити відродження тоталітарних імперій, ідеологій та практик, що породжують злочини проти людства. Про це йдеться у зверненні президента, розміщеному на його сайті.

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«Голокост - одна із наймасштабніших трагедій в історії земної цивілізації, жахливий нацистський злочин, породжений культивуванням антилюдської ідеології. Мільйони невинних людей було знищено лише за належність до єврейського народу. Нормальна людська свідомість відмовляється це сприймати. Сьогодні нечисленні уже свідки оповідають нам про ті страшні події, а мовчазні схили та меморіали Бабиного Яру, інші місця упокоєння жертв нацизму несуть пам'ять про загиблих у віки. Це наш спільний біль. Він щемить у серцях українців, ятрить рани нашої багатостраждальної землі, гіркими рядками повнить книгу буття українського народу», - наголосив президент.

Як заявив Порошенко, «зберігаючи пам'ять про Голокост, ми рішуче заявляємо про неприпустимість повторення подібних злочинів у майбутньому. Україна, яка втратила десятки мільйонів своїх синів і доньок різних національностей внаслідок злочинів тоталітаризму, нині протистоїть російській агресії, боронячи кордони демократичного світу. Ми закликаємо усі вільні нації не допустити відродження тоталітарних імперій, ідеологій та практик, що породжують злочини проти людства. Пам’ятаймо. І будьмо єдиними у відстоюванні ідеалів гуманізму, демократії, свободи та миру у всьому світі».

Міністерство закордонних справ України закликає міжнародне співтовариство об’єднатися для недопущення будь-яких проявів антисемітизму і нетерпимості на расовому чи національному ґрунті. Про це йдеться у заяві МЗС України до Міжнародного дня пам’яті жертв Голокосту.

"Разом з людьми доброї волі у всьому світі громадяни України різних національностей у цей день висловлюють свою солідарність з жертвами Голокосту і заявляють про свою рішучість донести до прийдешніх поколінь правду про варварські злочини нацизму та убезпечити людство від руйнівних наслідків антисемітизму, расизму та ксенофобії", - йдеться у заяві.

Для України цей день сповнений особливого трагізму і болю. "Майже 1,5 млн українських євреїв були знищені нацистами на території України у часи Другої світової війни. Одним з символів Голокосту стало урочище Бабин Яр, де у 1941-1943 роках було розстріляно 100 тисяч осіб. Переважну більшість закатованих становили євреї", - зазначили в МЗС.

"Разом зі світлою пам’яттю про загиблих учасники заходів згадали тих, хто ризикував своїм життям заради порятунку євреїв, приречених нацистами на смерть. Понад 2,5 тисячам українців музеєм Яд ва-Шем присвоєно високе звання Праведників народів світу", - нагадали у міністерстві.

"Сьогодні Україна є родинною домівкою для більш ніж стотисячної єврейської громади, яка відіграє важливу роль у розбудові та зміцненні Української держави. Разом з представниками інших національностей євреї зі зброєю у руках захищають на сході незалежність і територіальну цілісність Української держави від російської агресії", - йдеться у заяві.

У МЗС зазначили, що, висловлюючи у цей день щирі співчуття жертвам Голокосту, їхнім рідним і близьким, засуджуючи страхітливі злочини тоталітарного нацистського режиму, "ми закликаємо міжнародне співтовариство об’єднати зусилля з метою не допустити будь-яких проявів антисемітизму та нетерпимості на расовому чи національному ґрунті, культивувати у прийдешніх поколінь повагу до основних прав і свобод людини".