Адвокат каже, що не отримав нове повідомлення про підозру для Януковича

Про це УНІАН повідомили в адвокатському об’єднанні «Авер Лєкс» з посиланням на слова одного з адвокатів Януковича Ігоря Федоренка під час візиту на виклик Головної військової прокуратури.

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«Уточнена підозра вручена не була, про це складено відповідний акт. Слідчому заявлено вимогу провести вручення матеріалів відповідно до глави 43 КПК України «у порядку міжнародної правової допомоги», - заявив Федоренко.

«Щодо особистої явки Віктора Януковича на допит, за словами Ігоря Федоренка, слідчому було повторно надані беззаперечні докази поважності причин його неприбуття, зокрема відповідь міграційної служби Російської Федерації, копія свідоцтва про отримання тимчасового притулку у Російській Федерації з офіційною адресою, докази загрози його життю та інші», - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, прокурор Головної військової прокуратури Руслан Кравченко заявив, що захисникам Януковича сьогодні, 27 січня, мають вручити уточнену підозру у вчиненні державної зради. "Сьогодні буде вручена захисникам підозрюваного Януковича нова підозра, а також буде відправлено на всі відомі адреси проживання та перебування підозрюваного Януковича", - сказав він.

"Зміна підозри полягає в тому, що ми додали новий епізод щодо звернення підозрюваного Януковича з листом про введення російських військ на територію України до Ради федерації", - пояснив Кравченко і додав, що під час досудового розслідування було встановлено, що Янукович звертався з таким листом і до президента РФ Володимира Путіна, і до Ради федерації РФ.

Прокурор наголосив, що йдеться не про нову підозру, а лише про уточнену.

Також сьогодні, 27 січня, генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що з березня розпочнеться суд над Януковичем. За словами генпрокурора, нещодавно слідство допитало останнього свідка у цій справі - голову Верховної Ради Андрія Парубія.

28 листопада 2016 року Луценко у Святошинському райсуді Києва зачитав екс-президенту повідомлення про підозру. Того ж дня Янукович в режимі відеоконференції надавав свідчення у справі проти п’яти колишніх "беркутівців".

Екс-президент підозрюється у вчиненні державної зради, пособництві представникам влади РФ, в умисних діях, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України, на порушення порядку, встановленого Конституцією України, веденні агресивної війни, тобто злочинах, передбачених ч. 1 ст. 111, ч.5 ст. 27, ч.3 ст. 110, ч.2 ст. 437 Кримінального кодексу України.

20 січня Печерський райсуд Києва дозволив Генпрокуратурі проводити заочне слідство у справі Януковича про державну зраду.