Справа про держзраду Януковича: екс-президент не приїде на допит в ГПУ - адвокат

Екс-президент Віктор Янукович не приїде на допит в ГПУ у справі про держзраду, який призначений на 27 січня. Про це заявив адвокат екс-президента Віталій Сердюк, передає ТАСС.

Сердюк заявив, що замість Януковича у Київ «прибуде захист».

"Захист прибуде з даного виклику, виконуючи процесуальні зобов'язання, і повідомить про наявність на сьогодні про поважні причини, що перешкоджають (явці Януковича особисто - ред.)", - запевнив Сердюк.

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У той же час він підкреслив, що "стаття 138 Кримінально-процесуального кодексу України прямо передбачає можливість не з'являтися за викликом слідчого при наявності таких причин, як тривале перебування за кордоном і наявність загрози життю, яка не перестала існувати, а навпаки посилилася в зв'язку з цими політичними процесами".

Крім того, адвокат Януковича повідомив, що захист буде повторно подавати до ГПУ заяву про наявність загрози життю Януковичу.

"Як подібним викликом на допит, так і цілою низкою інших процесуальних правопорушень, Генпрокуратура щосили допомагає захисту робити свою справу", - стверджує Сердюк.

Як повідомляв УНІАН, Генеральна прокуратура України викликає 27 січня на допит у справі про державну зраду екс-президента Віктора Януковича.

"Янукович Віктор Федорович, 09.07.1950 року народження, адреса для листування: Російська Федерація, м. Ростов-на-Дону, вул. Єрьоменко, 81, корпус «В», відповідно до вимог ст.ст. 133, 135, 137, 2975 КПК України викликається 27 січня 2017 року о 15:00 до Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України за адресою: Україна, м. Київ, вул. Московська, 8, кабінет 127 (тел. +38044-200-58-01)", - зазначається у документі. Як йдеться далі, метою виклику є вручення повідомлення про зміну підозри та допит Януковича як підозрюваного у кримінальному провадженні №42016000000001594 від 14.06.2016 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110, ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 437 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, 20 січня Печерський районний суд Києва дозволив Генеральній прокуратурі України проводити заочне слідство у справі екс-президента Віктора Януковича про державну зраду.