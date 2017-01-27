Кононенка намагалися отруїти ртуттю, він проходить курс лікування - ЗМІ

"Незадовго до Нового року у нього [Кононенка] виявили отруєння ртуттю. Згідно з вердиктом лікарів, її вміст у крові перевищено в 50 разів", - повідомила у своїй статті шеф-редактор LB.ua Соня Кошкіна.

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"Ясно, що на випадковість це не спишеш. За інформацією джерел, отруєння не сталося одномоментно - ртуть накопичувалася в організмі деякий час. З чого напрошується висновок: це не було замахом на вбивство, швидше спробою залякати, вивести з ладу на півроку і більше", - написала журналістка.

Як повідомляв УНІАН, Генеральну прокуратуру не зацікавила зустріч нардепа Кононенка з екс-міністром екології часів Януковича Миколою Злочевським, справи проти екс-міністра раніше в січні були закриті.