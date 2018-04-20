Як ледве не побилися Порошенко з Полохалом

Здорово потішили публіку Петро Олексійович Порошенко та Володимир Іванович Полохало. Їхні списи схрестилися на вечірній передачі Ганни Безулик по “1+1”. Загартований у відстоюванні своєї лідерки Полохало, стояв наче панфіловець – відступати не можна, позаду Вона. А Порошенко, який нещодавно повернувся з одеської Гуморини, рум’яний і гостроязикий, здавалося, зараз наробить у студії якоїсь шкоди. Тарас Чорновіл шморгав носом і реготав…Обійшлося, на щастя, без рукоприкладства.

Суть публічної перепалки була, як неважко здогадатися, банальна. Полохало з методичною наполегливістю виборював право Тимошенко на прем’єрство, звинувачував Порошенка в усіх його відомих гріхах. Порошенко, не добираючи слів, звинувачував Полохала в брехні й начебто відстоював позицію “Нашої України” щодо коаліції. Врешті-решт та позиція вже ніякого значення не мала. Та й хто її не знає? Так само, як і позиції БЮТу. Цікавою була форма подачі її кожним з учасників, з дозволу сказати, дискусії.

Порошенко сказав, що підписувати Меморандум про створення помаранчевої коаліції ще до виборів відмовилася сама Юля. Тоді був цейтнот, хоч і слід було заспокоїти виборців. Сьогодні цейтноту нема, тож і поспішати нічого. Треба виробити програму, принципи, на яких триматиметься коаліція, а тоді вже ділити портфелі. Рада НСНУ від 5 квітня саме таке рішення й прийняла. Усі на передачі сприйняли це досить спокійно, тільки Чорновіл щось прорік приблизно таке: “Ми готові йти на створення коаліції. Розглядаємо і лівоцентристський варіант: “Регіони” – СПУ – КПУ (разом 240 голосів)”. На це ніхто особливої уваги не звернув.

Скандал почався з того, що Порошенко з натиском у голосі сказав: БЮТ висуває на посаду прем’єра Тимошенко, “Регіони” - Януковича, а ми - підтримаємо того, кого висуне Президент. Для нас неприйнятний спосіб поділу портфелів, до якого вдавалися Пухкал з Турчиновим: писали посади на папірці й кидали їх у шапку, а тоді витягували жеребкуванням.

Полохало на цих словах пожовтів і став схожий на воскову фігуру. “Порошенко вводить людей в оману”. За новою Конституцією (ст. 83 та 114), кандидатуру на посаду прем’єра Президентові подає коаліція депутатських фракцій. Він уїдливо нагадав, що Рада НСНУ засідала 6 годин, щоб видати протокол, у якому переписано чотири загальні статті Конституції.

Чорновіл щось рипнув про те, що “Регіони” готові працювати в опозиції.

А Порошенко понісся. Починати треба не з працевлаштування політичних лідерів (вважай – Тимошенко) і не з дерибану посад. Ви писали в рекламі, що люди вибирають прем’єр-міністра між Януковичем і Тимошенко. Так ось ви програли, бо Янукович набрав більше голосів! Закликаю вас думати “не серцем”, а головою (це теж якийсь натяк на політичну рекламу). У Кременчуку БЮТ підтримував на посаду мера представника “Регіонів” і таке ін. Тож треба доводити свою позицію не словом, а ділом…

Полохало називає випад Порошенка істерично-емоційним. І додає (уже “не істерично”): “Ви є лідером громадської недовіри. На вашій Вінниччині вам не довіряють. Ви підставляли і продовжуєте підставляти Президента!”

Чорновіл регоче і єхидно вставляє: “Я як представник Партії регіонів, проти якої виступали обидві ці сили, мушу виступати в ролі миротворця й примиряти “любих друзів”.

Порошенко, який напередодні натякав (непрямо) на схожість Тимошенко з Муссоліні, цього разу ледве не вимовив ім’я Гітлер (він сказав “Гітл...” і осікся), контекст залишився незрозумілим: він щось порівнював з поділом Польщі між Німеччиною та СРСР.

Полохало врешті прямо звинуватив Порошенка в тому, що він “єдиний у цій залі” (?) виступає за коаліцію “Наша Україна” – “Регіони”. “Вам не вдасться об’єднати НУ і “Регіони”!”, - у запалі вигукнув він.

“Полохало починає нести брехню” (Полохало незадоволено квакнув), - сказав Порошенко і все, що далі робив, - це доводив, що виступає за помаранчеву коаліцію. А “Регіони” допоможуть нам обирати прем’єр-міністра, як це вони робили завжди: голосуючи за Тимошенко і за Єханурова. До 10 травня, пообіцяв Порошенко, коаліція буде. І буде вона помаранчева.

Чорновіл: “Любі друзі, перестаньте з’ясовувати стосунки при людях”… Далі він сказав щось таке (шкода, що ці слова за лайкою між Порошенком та Полохалом, не були ніким прокоментовані): “Ми готові об’єднатися з БЮТ, бо ми обидві сили, які будували кампанію на критиці Президента. Далі - імпічмент Президенту й поділ влади між двома силами…” Потім кинувся в іншу крайність: “Ми відкриті до діалогу, готові обговорювати програму, а не діяти, як Тимошенко, яка розпочала переговори з одним-єдиним пунктом: Тимошенко – прем’єр-міністр”.

Ще Полохало намагався вщипнути Порошенка його належністю до великого бізнесу: треба, мовляв, відділити бізнес від політики. На що Порошенко відповів досить дотепно: “І бізнес-леді Тимошенко (цю фразу він повторив двічі), і бізнесмен Порошенко довели, що можуть ставити інтереси держави вище від свої власних (називати бізнесменів зі списку БЮТ Поршенко не став).

Чорновіл про олігархів сказав афористично: “У коаліції не буває олігархів, бо вони відразу стають “любими друзями”. Олігархів знаходять в опозиції”.

Перепалку двох ПО розбавляли репліки інших учасників передачі, крім Чорновола.

Михайло Поживанов слушно зауважив, що, на його думку, схоже, почалися президентські вибори 2009 року. Політолог Вадим Карасьов нагадав, що “прєлєсть” будь-якої коаліції в тому, що радикальні сили йдуть на поступки. На його думку, помаранчева коаліція – це добре, але й “інтегральна” (тобто за участю “Регіонів”) – не кінець світу. Політолог Фесенко вважає, що в коаліцію мають об’єднатися чотири сили – НУ, “Регіони”, БЮТ і СПУ, а комуністи залишаться в опозиції.

Останнє слово було за Порошенком. Мабуть, він таки злякався, що глядачам у голову засяде репліка про його бажання об’єднати “Регіони” та НУ. Він сказав, що хоче припинити розмови про кольорові коаліції, а говорити про коаліцію демократичних сил у складі (тут він зробив особливий наголос) НУ, БЮТ і СПУ. "Ця коаліція розпочне… боротьбу за виборців у східних регіонах".

Знову повіяло 2009 роком.

Володимир Глядач