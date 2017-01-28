Трамп поговорив по телефону з Путіним, розмова тривала 40 хвилин
Президент США Дональд Трамп в Овальному кабінеті провів телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним.
Про це повідомив прес-секретар Білого дому Шон Спайсер у Twitter.
За його словами, розмова з російським лідером - наступна після бесіди з канцлером Німеччини Ангелою Меркель, яка тривала 45 хвилин.
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Про деталі не повідомляється, зазначає Радіо Свобода.
Усього, як зазначив Спайсер, у робочому графіку Трампа на сьогодні заплановані 5 телефонних переговорів зі світовими лідерами.
Після розмови з Володимиром Путіним Дональд Трамп поспілкується також із президентом Франції і прем’єр-міністром Австралії.
Завершился разговор Путина и Трампа: 40 минут говорили президенты России и США pic.twitter.com/vVoXKDT8E2— Дмитрий Песков (@peskov_official) January 28, 2017
Як повідомляв УНІАН, Трамп мав сьогодні телефонну розмову з прем’єр-міністром Японії Сіндзо Абе, якого запросив на зустріч в Білому домі 10 лютого.