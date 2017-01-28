Трамп поговорив по телефону з Путіним, розмова тривала 40 хвилин

19:53, 28 січня 2017
Політика
4386 0

Президент США Дональд Трамп в Овальному кабінеті провів телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним.

Дональд Трамп / REUTERS

Про це повідомив прес-секретар Білого дому Шон Спайсер у Twitter.

За його словами, розмова з російським лідером - наступна після бесіди з канцлером Німеччини Ангелою Меркель, яка тривала 45 хвилин.

Читайте такожТрамп підписав указ про призупинення прийому біженців у США

Про деталі не повідомляється, зазначає Радіо Свобода.

Усього, як зазначив Спайсер, у робочому графіку Трампа на сьогодні заплановані 5 телефонних переговорів зі світовими лідерами.

Після розмови з Володимиром Путіним Дональд Трамп поспілкується також із президентом Франції і прем’єр-міністром Австралії.

Як повідомляв УНІАН, Трамп мав сьогодні телефонну розмову з прем’єр-міністром Японії Сіндзо Абе, якого запросив на зустріч в Білому домі 10 лютого.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #США#Трамп