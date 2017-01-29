Трамп і Путін не обговорювали скасування санкцій проти Росії - The New York Times

Про це повідомляє The New York Times.

Видання зазначає, що Трамп у суботу, 28 січня, розпочав «нову дипломатичну еру» з Росією, провівши з Путіним годинну телефонну розмову та пообіцявши покращити відносини між країнами після майже трьох років конфліктів, що могли призвести до нової "холодної війни" між Сходом і Заходом.

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За даними The New York Times, лідери обговорювали боротьбу з тероризмом та розширення економічних зв’язків, але майже не згадували "вбитий клин" у двосторонні відносини між країнами з часу анексії Росією Криму та фінансування нею війни на сході України.

Як зазначає видання, хоча Трамп раніше висловлював готовність скасувати санкції проти Росії, ця тема не порушувалася під час телефонної розмови, про що повідомляють джерела з обох сторін.

Як повідомляв УНІАН, 28 січня Трамп і Путін близько 45 хвилин спілкувалися телефоном.

У Білому домі заявили, що розмова президентів стала значущим початком у покращенні відносин між США та РФ.

Водночас прес-служба Кремля заявила, що Путін і Трамп домовилися налагодити партнерські відносини з приводу конфлікту в Україні.