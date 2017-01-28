У Кремлі розповіли, про що 40 хвилин говорили Путін і Трамп

Під час перших телефонних переговорів президент США Дональд Трамп і російський лідер Володимир Путін продемонстрували налаштованість на активну спільну роботу для стабілізації та розвитку двосторонньої взаємодії на «конструктивній, рівноправній та взаємовигідній основі». Про це повідомили в прес-службі Кремля.

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Президенти обговорювали актуальні міжнародні проблеми, включно з боротьбою з тероризмом, станом справ на Близькому Сході, арабо-ізраїльським конфліктом, сферою стратегічної стабільності і нерозповсюдження, ситуацією навколо іранської ядерної програми і Корейського півострова. Порушувались також основні аспекти кризи в Україні. Сторони домовились налагодити партнерську співпрацю по всіх цих та інших напрямах.

Пріоритетом названо об'єднання зусиль у боротьбі з головною загрозою – міжнародним тероризмом.

«Президенти висловилися за налагодження реальної координації російських і американських дій з метою розгрому ІДІЛ та інших терористичних угрупувань у Сирії», - сказано в повідомленні Кремля.

«Підкреслювалася важливість відновлення взаємовигідних торгово-економічних зв'язків між діловими колами двох країн, що могло б додатково стимулювати поступальний і сталий розвиток двосторонніх відносин», - додали в прес-службі, зазначивши, що президенти збираються опрацювати можливі строки їх особистої зустрічі.

«Дональд Трамп попросив передати побажання щастя і процвітання російському народу, зазначивши, що народ США з симпатією ставиться до Росії і її громадян. Володимир Путін, у свою чергу, підкреслив, що в Росії відчувають аналогічні почуття до американців», - підсумували в Кремлі.

Лідери домовилися підтримувати регулярні особисті контакти.

Як відомо, у п'ятницю Трамп заявив, що поки рано говорити про зняття санкцій з Росії. Крім того, глави МЗС Франції та Німеччини також зійшлися на думці, що скасовувати санкції можна тільки після виконання Мінських домовленостей.