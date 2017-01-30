У Кремлі сподіваються, що Путін і Трамп зустрінуться до липневого саміту G20
У Кремлі розраховують, що президент РФ Володимир Путін і президент США Дональд Трамп проведуть першу зустріч до саміту G20, запланованого на липень в Гамбурзі.
Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це журналістам повідомив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков.
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«Ймовірно, так», - сказав Пєсков, відповідаючи на питання, чи може зустріч президентів РФ і США відбутися до липневого саміту G-20.
Він відзначив, що спочатку потрібно визначитися з датою і місцем зустрічі двох президентів.
«Помічники зараз займуться опрацюванням цього питання, ми сподіваємося, що досить оперативно», - сказав Пєсков.
За його словами, на зустрічі глави держав зможуть почати предметно обговорювати питання, які намітилися під час телефонної розмови (Трамп 28 січня провів телефонну розмову з Путіним – УНІАН).
Як повідомлялося, саміт G-20 запланований 7-8 липня в Гамбурзі.