У Кремлі сподіваються, що Путін і Трамп зустрінуться до липневого саміту G20

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це журналістам повідомив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков.

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«Ймовірно, так», - сказав Пєсков, відповідаючи на питання, чи може зустріч президентів РФ і США відбутися до липневого саміту G-20.

Він відзначив, що спочатку потрібно визначитися з датою і місцем зустрічі двох президентів.

«Помічники зараз займуться опрацюванням цього питання, ми сподіваємося, що досить оперативно», - сказав Пєсков.

За його словами, на зустрічі глави держав зможуть почати предметно обговорювати питання, які намітилися під час телефонної розмови (Трамп 28 січня провів телефонну розмову з Путіним – УНІАН).

Як повідомлялося, саміт G-20 запланований 7-8 липня в Гамбурзі.