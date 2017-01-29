Білий дім про переговори Трампа з Путіним: важливий крок у поліпшенні відносин

Про це йдеться в заяві Білого дому за підсумками перших переговорів двох лідерів, яку цитує Reuters.

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"Це позитивний дзвінок і важливий крок у поліпшенні відносин між Сполученими Штатами і Росією", - йдеться у повідомленні Білого дому, оприлюдненому за кілька годин після аналогічного прес-релізу Кремля.

У Трампа також відзначили, що переговори тривали близько години.

"І президент Трамп, і президент Путін сподіваються, що після сьогоднішнього дзвінка обидві сторони зможуть прискорити боротьбу з тероризмом та вирішення інших важливих питань, що знаходяться в площині спільних інтересів", - додали в прес-службі.

Нагадаємо, раніше в Кремлі підвели підсумки першої телефонної розмови Дональда Трампа і Володимира Путіна.

Пріоритетом називалося об'єднання зусиль у боротьбі з головною загрозою – міжнародним тероризмом. "Президенти висловилися за налагодження реальної координації російських і американських дій з метою розгрому ІДІЛ та інших терористичних угрупувань у Сирії", - сказано в повідомленні Кремля.

"Підкреслювалася важливість відновлення взаємовигідних торгово-економічних зв'язків між діловими колами двох країн, що могло б додатково стимулювати поступальний і сталий розвиток двосторонніх відносин", - додали в прес-службі, зазначивши, що президенти збираються опрацювати можливі строки проведення їх особистої зустрічі.