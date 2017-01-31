Переговори лідерів "нормандської четвірки" щодо України поки не плануються - Кремль

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це журналістам сказав прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков.

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"Наразі я не готовий нічого сказати щодо цього, поки що якихось домовленостей немає", - заявив він, відповідаючи на запитання, чи варто очікувати найближчим часом інтенсифікації переговорів у "нормандському форматі".

"Ні", - відповів Пєсков на уточнююче запитання про те, чи плануються телефонні розмови або особисті зустрічі на найвищому рівні.

Як повідомляв УНІАН, 30 січня президент України Петро Порошенко у Берліні домовився з канцлером Німеччини Ангелою Меркель про подальші контакти у "нормандському форматі", щоб надати нової динаміки мирному врегулюванню на Донбасі.

Як сказав заступник глави Адміністрації президента України Костянтин Єлісєєв, "сьогодні (30 січня) ще раз була підтверджена солідарність з Україною і було домовлено про такі контакти, як двосторонні, так і в "нормандському форматі", з тим, щоб все ж таки надати нової динаміки мирному врегулюванню".

Єлісєєв переконаний, що після приходу в США нової адміністрації з Дональдом Трампом переговорний формат, і зокрема в "нормандському форматі", не піде на спад. "Абсолютно так. Це ще одна з ключових домовленостей і підсумків візиту президента України до Німеччини, що "нормандський формат" зберігає, як ніколи, свою актуальність", - підкреслив Єлісєєв.

Він сказав, що і французька сторона поінформувала Україну про свою підтримку "нормандського формату".