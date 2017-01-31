Порошенко та Меркель домовилися надати нового динамізму мирному врегулюванню на Донбасі

Про це заступник глави Адміністрації президента України Костянтин Єлісєєв повідомив в ефірі «5 каналу».

"Сьогодні ще раз було підтверджено солідарність з Україною, і було домовлено про наступні контакти як двосторонні, так і в "нормандському форматі" з тим, аби все-таки надати нового динамізму мирному врегулюванню", - сказав він.

Читайте також"Непростий шлях": Меркель заявила про збереження "нормандського формату"

На переконання Єлісєєва, після приходу в США нової адміністрації з Дональдом Трампом переговорний формат, і зокрема у "нормандському форматі", не піде на спад. "Абсолютно так. Це ще одна з ключових домовленостей і підсумків сьогоднішнього візиту президента України (до Німеччини - УНІАН), що "нормандський формат" зберігає, як ніколи, свою актуальність", - наголосив Єлісєєв.

У цьому зв'язку він сказав, що "нормандський формат" - це єдиний формат, в рамках якого можна змусити Росію виконувати Мінські угоди, і цей формат може сприяти завершенню підготовки "дорожньої карти" виконання Мінських угод.

Він сказав, що і французька сторона поінформувала Україну про свою підтримку "нормандського формату".

"Тому ми продовжуємо наполегливі зусилля і працювати спільно з німцями і французами з тим, аби переконати Росію виконувати Мінські домовленості, і з тим, щоб знайти (шляхи - УНІАН), як залучити американську сторону до процесів в Україні і навколо України", - наголосив Єлісєєв.