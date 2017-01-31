Українці отримали "безвіз" із Сент-Кіттс і Невіс

Українці отримали можливість подорожувати до Сент-Кіттс і Невіс без віз. Про це повідомили у Департаменті консульської служби МЗС у Facebook.

«27 січня 2017 року набрала чинності Угода між Кабінетом Міністрів України та Урядом Федерації Святого Кристофера (Сент-Кіттс) і Невісу про взаємне скасування візових вимог, підписана 22 вересня 2016 року», - йдеться у повідомленні.

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У повідомленні зазначається, що згідно з Угодою громадяни України та Федерації Святого Кристофера (Сент-Кіттс) і Невісу - пред’явники будь-яких типів паспортів, незалежно від мети поїздки, можуть в’їжджати, проїжджати транзитом та перебувати на території договірних сторін без необхідності оформлення віз за умови, що тривалість перебування не перевищує 90 днів протягом 180-ти.