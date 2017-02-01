В Авдіївці знову почалися обстріли, ремонтні роботи довелося відкласти

Про це повідомили у прес-службі ГУ НП Донецької області.

"Місто поки залишається без електроживлення. Знову розпочалися обстріли", - зазначається у повідомленні.

Станом на 19 годину надійшло 16 повідомлень, з них 9 стосувалися наслідків обстрілів.

Крім того, у прес-службі Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб повідомили, що відновлювальні роботи у Авдіївці відклали через обстріли з боку бойовиків.

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У відомстві зауважили, що у разі дотримання режиму тиші ремонтні бригади розпочнуть роботу 2 лютого.

Як повідомляв УНІАН, рятувальники та електротехнічні бригади ДСНС отримали дозвіл на проведення огляду, розмінування та необхідних робіт з відновлення енергопостачання Авдіївки.

Російські війська і контрольовані РФ бойовики на Донбасі з 29 січня почали масовані обстріли Авдіївки, використовуючи важку артилерію та системи "Град" і танки.

У місті пошкоджено багато житлових будинків, виникли проблеми з електрикою, водою та опаленням.