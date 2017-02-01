"Ми зазнали великих втрат": полонений бойовик розповів про бій під Авдіївкою та російських "інструкторів" (відео)

Відповідний відеозапис опублікувала СБУ.

При спробі штурму позицій українських підрозділів 29 січня терорист "Голова" отримав поранення та був залишений своїми подільниками.

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Він у 2014-му році приєднався до бандформування "Восток", у 2016 році перейшов до іншого озброєного угруповання "ДНР", 11-го мотострілецького полку.

Під час допиту бойовик підтвердив численні факти присутності на тимчасово окупованій території Донецької області російських військових та інструкторів з бойової підготовки.

"До нас регулярно приїжджають військові інструктори з території Російської Федерації", - розповів він, додавши, що їхнє ставлення до "рядових" недружнє й зверхнє.

27 січня 2017 року у складі групи бойовиків із семи осіб терорист приїхав до Авдіївської промзони, де вони, за його словами, повинні були спостерігати за позиціями ЗСУ та переміщенням техніки.

"29 січня 2017 року моїм керівництвом було поставлене завдання перейти у наступ з метою захоплення Авдіївської промзони", - стверджує "Голова".

Та терористи, продовжив він, зазнали великих втрат й змушені були відступити. Він сам отримав осколкове поранення у голову й руку, після чого його захопили бійці АТО.

Як повідомляв УНІАН, під час боїв у неділю, 29 січня, в районі Авдіївки бійці взяли в полон одного бойовика.