Україна передасть у міжнародний кримінальний суд кулю, яка потрапила в літак ВМС - Матіос

Про це заявив головний військовий прокурор України Анатолій Матіос в ефірі каналу "112 Україна".

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"Військова прокуратура відразу після прильоту літака зареєструвала провадження, зараз проводять експертизу, щоб встановити патрони, тому що це доказ. Це докази гібридної військової агресії після анексії Криму. Куля, яка вилучена, експертиза пошкодження літака над територією України, від якої ще ніхто не боїться, - це докази. Хто саме стріляв, ми може і не встановимо, але зона відповідальності вищого керівництва держави РФ межує знаходиться в компетенції міжнародного кримінального суду. Ці докази збираються і туди передадуть", - заявив Матіос.

Як повідомляв УНІАН, 1 лютого під час тренувального польоту в морській економічній зоні України був обстріляний український транспортний літак.

Інцидент стався в районі Одеського газового родовища з раніше захоплених Росією бурових вишок. Екіпаж не постраждав.