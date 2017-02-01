У ВМС прокоментували обстріл Ан-26 росіянами: наша авіація нічого не порушувала

Спікер військово-морських сил України Олег Чубук заявив, що українська авіація нічого не порушувала, польоти будуть продовжені, передає 112 Україна.

"Ми тільки можемо сказати, що ситуація розвивається з такою от не дуже хорошою динамікою. ВМС України, авіація нічого не порушувала, тому польоти авіації нашої й транспортної, та іншої морської авіації будуть продовжені. Проводяться навчання Військово-морських Сил України, залучена морська авіація, морська піхота, кораблі. Корективи у хід навчання внесені не будуть, тому ми на своїй землі, це наша морська економічна зона", - заявив Чубук.

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Також він прокоментував той факт, що в районі Одеського газового родовища екіпаж обстріляного літака Ан-26 виявив роботу радіолокаційної станції (РЛС) РФ для наведення ракет.

"Зараз проводиться ще експертиза, яка також буде доведена до громадськості. Взагалі вона використовується для наведення ракет для протиповітряної оборони. Ну, там також й російські кораблі були буквально в районі вишок. Вони практично постійно перебувають на так званому "чергуванні", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 1 лютого під час тренувального польоту в морській економічній зоні України був обстріляний український транспортний літак. Інцидент стався в районі Одеського газового родовища із раніше захоплених Росією бурових вишок. Екіпаж не постраждав.