ЗМІ дізналися, коли українці їздитимуть до ЄС без віз

Про це йдеться у статті "ЄвроПравди" "Безвіз до відпустки: в ЄС узгодили, коли візьмуться за скасування віз для України".

"Співрозмовники в Єврокомісії та Раді ЄС стверджують, що український безвіз буде схвалений наприкінці весни, а запрацює – влітку. Найчастіше звучить припущення, що вже в липні українці їздитимуть до ЄС без віз. Можливо, навіть з 1 липня", - йдеться у статті.

Для розблокування українського безвізу ЄС має остаточно схвалити "механізм призупинення". Процедура його ухвалення орієнтовно триватиме до кінця лютого.

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У березні можна розраховувати на початок тріалогу щодо України (у випадку Грузії він забрав лише один день), в квітні – переклад та розгляд документа в Європарламенті, в травні – на схвалення Радою ЄС.

Якщо відхилень від графіка не буде, червень стане датою початку роботи безвізового режиму України з ЄС.

Як повідомляв УНІАН, 24 січня єврокомісар з переговорів про розширення та європейської політики сусідства Йоганнес Ган заявив, що очікує рішення про надання Україні безвізового режиму за 2-3 місяці.