Єврокомісар розповів, скільки ще українцям чекати на "безвіз"

Про це він заявив сьогодні у Страсбурзі, відповідаючи на запитання голови української делегації в Парламентській асамблеї Ради Європи Володимира Ар’єва, передає ЄвроПравда.

За словами Гана, в ЄС роблять справді велику роботу щодо питання надання безвізового режиму Україні та Грузії.

Ган заявив, що у найближчі місяці будуть прийняті рішення щодо деяких країн, зокрема щодо України та Грузії, відзначивши виконання цими країнами всіх необхідних критеріїв.

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Крім того, єврокомісар зазначив про необхідність провести ще додаткову роботу.

Відповідаючи на запитання щодо ратифікації Нідерландами Угоди про асоціацію з Україною, Ган нагадав, що вирішення цього питання залежить від парламенту країни.

"Подивимося, яким воно буде. Але я сподіваюся, що це питання буде закрито", - сказав він.

Раніше Ган заявляв, що що Євросоюз повинен невідкладно скасувати візи для громадян України.