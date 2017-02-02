Засідання Ради Безпеки ООН щодо України (подію завершено)
23:01, 02 лютого 2017Політика
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Сьогодні, 2 лютого, Рада Безпеки ООН розглядає ситуацію біля Авдіївки.
REUTERS
Рада Безпеки ООН в даний час розглядає ситуацію біля Авдіївки.
Як повідомляв УНІАН, з 1 лютого Україна почала своє головування в Раді Безпеки ООН. Посаду голови РБ ООН обійме постійний представник України в ООН Володимир Єльченко.
Як заявляв раніше Єльченко в інтерв'ю журналістам, серед цих питань, зокрема, захист об'єктів критичної інфраструктури та врегулювання конфліктів у Європі, участь у яких візьмуть представники ЄС, ОБСЄ, МАГАТЕ й інших міжнародних організацій.
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