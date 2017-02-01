Україна почала головувати в Раді Безпеки ООН

Головування триватиме упродовж місяця.

Найближчим часом має бути затверджена програма роботи Радбезу на майбутній період.

Як заявляв раніше Єльченко в інтерв'ю журналістам, серед цих питань, зокрема, захист об'єктів критичної інфраструктури та врегулювання конфліктів у Європі, участь у яких візьмуть представники ЄС, ОБСЄ, МАГАТЕ й інших міжнародних організацій.

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За його словами, перша тема - захист об'єктів критичної інфраструктури - буде розглядатися 13 лютого.

Друга тема - врегулювання конфліктів у Європі, запропонована для розгляду на 21 лютого.

«Як не дивно, але це питання в цілому не розглядалося в рамках Ради Безпеки років 20. Востаннє, коли це було приблизно в такому самому форматі, це відбувалося під час воєн на Балканах, у розпал постюгославських конфліктів. А це середина 90-х», - сказав посол.

Він також додав, що Україну найбільше в цих дебатах цікавить, як працюють або не працюють механізми врегулювання конфліктів у Європі.

Єльченко зазначив, що на цю дискусію запрошено високого представника ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Федеріку Могеріні, голову ОБСЄ, міністра закордонних справ Австрії Себастьяна Курца, генерального секретаря ОБСЄ Ламберто Дзаньєра.

Як відомо, раніше за ініціативи української сторони РБ ООН засудила використання важкого озброєння на Донбасі, висловила підтримку територіальної цілісності України.