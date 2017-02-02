Новий посол США в ООН засудила російську агресію в Україні

Про це вона сказала на засіданні Ради безпеки ООН, під час якого розглядалася ситуація довкола Авдіївки.

Вона сказала: "Я вважаю прикрим випадком, що моя перша поява тут відбувається за умов, коли я повинна засудити агресивні дії Росії".

Читайте такожЄльченко у Радбезі ООН закликав представника РФ подивитися в очі загиблого біля Авдіївки військового

У цьому зв'язку Гейлі пояснила: "Прикро, тому це є повторенням надто багатьох випадків упродовж багатьох років, коли представники Сполучених Штатів повинні робити це (засуджувати - УНІАН). Цього не повинно так бути".

"Ми хочемо покращити наші відносини з Росією. Проте, страшна ситуація на сході України є такою, яка вимагає чіткого і рішучого засудження російських дій", - наголосила Гейлі.

Також вона заявила, що "раптове посилення боєвих дій на сході України взяло у пастку тисячі цивільних та зруйнувало життєво важливу інфраструктуру".

Вона наголосила, що загострення насильства повинно припинитися. "Сполучені Штати залишаються з народом України, який страждає близько трьох років через російську окупацію і військове втручання. Поки Росія та сепаратисти, яких вона підтримує, не поважатимуть українського суверенітету та територіальної цілісності, ця криза продовжуватиметься", - завила Гейлі.