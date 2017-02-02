Проросійські терористи обстріляли точки надання гуманітарної допомоги в Авдіївці; є двоє загиблих - Жебрівський

Про це повідомив голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський.

"Безтямні рашисти щойно жорстко обстріляли Авдіївку. Снаряди прицільно лягли в точки надання гуманітарної допомоги населенню. Обстріляли стадіон у центрі міста поряд із нами, де знаходиться наметове містечко і пункти обігріву. Обстріляли школу №2, де був пункт прийому гуманірної допомоги", - написав він.

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За словами Жебрівського, за останню годину внаслідок обстрілів терористів загинули вже двоє мирних жителів, а іноземний фотожурналіст отримав поранення в обличчя.

Окрім того, один снаряд влучив в оперативно-рятувальний автомобіль ДСНС. Також зафіксовано пряме попадання у будинок на вул Молодіжній 19. "Перебито газопровід та теплотрасу. За попередньою інформацією тут людських жертв нема", - повідомив Жебрівський.