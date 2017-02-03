АП: Дата зустрічі Порошенка з Трампом опрацьовується

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав заступник глави Адміністрації президента України Костянтин Єлісєєв сьогодні на брифінгу.

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"Ще раз підтверджую, що ми наразі плануємо і опрацьовуємо з новою американською адміністрацією конкретні дати і строки візиту президента до Вашингтона. Наразі як тільки будуть відомі узгоджені строки, а вони зараз обговорюються, ми, звичайно, поінформуємо засоби масової інформації", - сказав Єлісєєв.