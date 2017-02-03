В НАТО відбили атаки російських пранкерів, спрямовані проти генсека Столтенберга та України

Про це в інтерв’ю власному кореспонденту УНІАН у п’ятницю в Брюсселі повідомив виконуючий обов’язки глави місії України при НАТО Єгор Божок.

«Починаючи зі вчорашнього дня місія у взаємодії з приватним офісом генерального секретаря НАТО намагається відбитися від атак пранкерів, які від імені керівництва Адміністрації президента України активно намагалися влаштувати нібито телефонну розмову між президентом Петром Порошенком та генеральним секретарем Єнсом Столтенбергом. Також вони намагалися влаштувати телефонну розмову, тут я підкреслюю, між заступником глави адміністрації президента України Костянтином Єловєєвим (справжнє ім’я – Костянтин Єлісєєв) та генеральним секретарем НАТО. Усі ці спроби були одразу зафіксовані службою безпеки НАТО», – розповів він.

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Також про це відразу була поінформована й українська сторона. «Зі вчорашнього дня ми разом спостерігаємо за цією активністю пранкерів, які намагалися влаштувати провокацію. Через те, що вона їм не вдалася, вони зробили очевидний фейк, чим насмішили всіх і в НАТО, і в Україні, адже про те, що відбувалося, знали й тут, і в Києві», – додав український дипломат.

На переконання Божка, російська сторона «не гребує нічим для того, щоби дискредитувати НАТО, дискредитувати Україну, створити потрібний їм інформаційний фон для того, щоби прикрити свої огидні дії на сході України».

При цьому в. о. глави місії не виключив, що «відповідні спроби будуть робитися по всіх напрямах». «Але той, хто попереджений, той озброєний. Завдяки цим вчорашнім недолугим спробам якихось клоунів влаштувати непотрібне шоу, і завдяки тому, що сьогодні через невдачу цих спроб був зроблений очевидний фейк, і в НАТО, і в Україні знають, що в найближчий перспективі ці спроби не виключені. За це ми цим горе-жартівникам щиро вдячні», – сказав Божок.