У Європарламенті розглянуть загострення ситуації в Авдіївці 6 лютого

Як передає власний кореспондент УНІАН, відповідна інформація була розповсюджена в п’ятницю постійним представництвом України при ЄС.

З української сторони участь у засіданні візьме віце-прем’єр-міністр України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе.

Як повідомляв УНІАН, Авдіївка Донецької області з 29 січня піддається масованим обстрілам з боку контрольованих Росією бойовиків, внаслідок обстрілів зруйнована інфраструктура Авдіївки - місто повністю знеструмлено, немає водопостачання, опалення аварійне. Президент Порошенко сьогодні наголосив, що проросійські бойовики свідомо не дають працювати ремонтним бригадам, які організувала українська сторона.

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Більше того, сьогодні вночі в Авдіївці з системи залпового вогню були обстріляні житлові квартали і пункт роздачі гуманітарної допомоги, загинули мирні жителі.

З початку загострення ситуації з міста евакуйовано 244 людини, з них 114 дітей.

Президент Порошенко підкреслив, що за поточне жорстке загострення ситуації навколо Авдіївської промзони, обстріл цивільних кварталів і загибель мирних жителів, поранення журналістів, загибель українських військових повна відповідальність лежить на Росії і бойовиках, яких вона підтримує.