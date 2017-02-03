Порошенко назвав відповідальних за обстріл житлових кварталів і загибель мирних мешканців Авдіївки

Про це глава держави сказав під час відеоконференції з головою Донецької обласної державної адміністрації Павлом Жебрівським, обговорюючи ситуацію в Авдіївці, передає прес-служба Порошенка.

Президент підкреслив, що за поточне жорстке загострення ситуації навколо Авдіївської промзони, обстріл цивільних кварталів і загибель мирних мешканців, поранення журналістів, загибель українських військових повна відповідальність лежить на Росії і бойовиках, яких вона підтримує.

"Наголошую на тому, що теза про те, що вона їх не контролює є абсолютно хибною, тому що у кожному підрозділі знаходяться кадрові російські військові, які виконують накази Російської Федерації", - сказав президент та підкреслив, що наступ на позиції українських військ був організований російськими військами і бойовиками, які ними контролюються.

За словами президента, проросійські бойовики свідомо не дають працювати ремонтним бригадам, які організувала українська сторона.

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"Можна лише уявити, як жили у ці дні мешканці Авдіївки: без світла, з обмеженим постачанням тепла, обмеженим постачанням води, бо російська сторона намагалася перетворити їхнє життя на пекло. І лише чітко скоординовані дії мої, українського уряду, служб, славетних українських військових зробили все можливе для того, щоби не дати Російській Федерації дестабілізувати ситуацію як у Авдіївці, так і по всій лінії фронту", - наголосив президент.

Як повідомляв УНІАН раніше, усі руйнування та пошкодження в Авдіївці ретельно документуються, щоб потім у міжнародному трибуналі долучити ці матеріали до справи про компенсацію Росією наслідків її "діяльності" в Україні.

Про це повідомив голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський. Він наголосив, що "усе згідно із міжнародним законодавством". "Рашистські "відпускники" та "трактористи" повинні чітко знати, що за усю ту безтяму, яку вони натворять в Україні, їхні діти і вони самі у старості будуть довго розплачуватися", - зазначив голова ВЦА.