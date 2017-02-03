У Білому домі пояснили позицію США щодо Криму

Про це заявив прес-секретар Білого дому Шон Спайсер на брифінгу у Вашингтоні, трансляція якого велася на сторінці Адміністрації президента США у відеохостингу Youtube.

"Щодо санкцій, я думаю, що посол Гейлі дала чітко зрозуміти нашу стурбованість щодо російської окупації Криму", - наголосив Спайсер.

"Вона говорила дуже рішуче та виразно щодо цього", - додав речник Білого дому.

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Також Спайсер зауважив, що йому невідомо про заклик сенатора-республіканця, голови Комітету Сенату з питань збройних сил Джона Маккейна до президента США Дональда Трампа щодо надання Україні оборонної летальної допомоги.

Як повідомляв УНІАН, посол США при ООН Ніккі Гейлі під час засідання Ради безпеки ООН закликала Росію повернути Україні контроль над Кримом. Також вона заявила: "Наші санкції, пов'язані з Кримом, залишатимуться чинними, доки Росія не поверне контроль над півостровом Україні".