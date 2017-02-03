Новий посол США в ООН закликала РФ повернути контроль над Кримом Україні
Посол Сполучених Штатів Америки при Організації Об’єднаних Націй Ніккі Гейлі закликала Російську Федерацію повернути контроль над Кримом Україні.
Про це вона сказала на засіданні Ради безпеки ООН, під час якого розглядалася ситуація довкола Авдіївки.
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"Східна Україна, безсумнівно, є не єдиною частиною країни, яка зазнає страждання через російські агресивні дії. Сполучені Штати продовжують засуджувати та закликають до негайного припинення російської окупації Криму", - наголосила Гейлі.
"Крим є частиною України. Наші санкції, пов'язані з Кримом, залишатимуться чинними, поки Росія не поверне контроль над півостровом Україні", - наголосила Гейлі.
Як повідомляв УНІАН, посол Сполучених Штатів Америки при Організації Об’єднаних Націй Ніккі Гейлі засудила російську агресію в Україні.