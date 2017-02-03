Новий посол США в ООН закликала РФ повернути контроль над Кримом Україні

Про це вона сказала на засіданні Ради безпеки ООН, під час якого розглядалася ситуація довкола Авдіївки.

Читайте такожЄльченко у Радбезі ООН закликав представника РФ подивитися в очі загиблого біля Авдіївки військового

"Східна Україна, безсумнівно, є не єдиною частиною країни, яка зазнає страждання через російські агресивні дії. Сполучені Штати продовжують засуджувати та закликають до негайного припинення російської окупації Криму", - наголосила Гейлі.

"Крим є частиною України. Наші санкції, пов'язані з Кримом, залишатимуться чинними, поки Росія не поверне контроль над півостровом Україні", - наголосила Гейлі.

Як повідомляв УНІАН, посол Сполучених Штатів Америки при Організації Об’єднаних Націй Ніккі Гейлі засудила російську агресію в Україні.