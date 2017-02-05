Телефонна розмова Порошенка із Трампом: говорили про Донбас і зміцнення партнерства
Президент України Петро Порошенко провів телефонну розмову з Президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом.
Про повідомив прес-секретар Президента України Святослав Цеголко в Facebook.
"Петро Порошенко привітав свого колегу з інавгурацією на посаді Глави Сполучених Штатів та висловився за активізацію діалогу на всіх рівнях з новою американською Адміністрацією. Співрозмовники обговорили питання зміцнення стратегічного партнерства між Україною та США", - сказано у повідомленні.
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Також Цеголко повідомив, що особливу увагу було приділено врегулюванню ситуації на Донбасі та досягнення миру політико-дипломатичним шляхом.
"Сторони висловили глибоку стурбованість через ескалацію напруженості та погіршення гуманітарної ситуації передусім у районі Авдіївки. Вони наголосили на нагальній необхідності встановлення режиму повного припинення вогню", - зазначив прес-секретар.
Також Президент України подякував Главі Білого дому за тверду підтримку суверенітету та територіальної цілісності України.
"Петро Порошенко висловився за активізацію економічних і ділових зв’язків, що сприятиме створенню нових робочих місць і зростанню добробуту громадян обох країн. Під час розмови також було обговорено майбутній візит Президента Петра Порошенка до Вашингтона, для підготовки якого до США поїде міністр закордонних справ України", - додав Цеголко.
З Президентом США Дональдом Трампом обговорили питання зміцнення партнерства між нашими країнами та врегулювання ситуації на Донбасі pic.twitter.com/MI3YEeTnkF— Петро Порошенко (@poroshenko) 4 лютого 2017 р.