Питання санкцій США проти Росії буде вирішене в найближчі місяці, все залежить від її поведінки – Пенс

Про це заявив віце-президент США Майк Пенс в інтерв'ю ABC News.

"Це питання, яке буде вирішене в найближчі місяці", – відповів Пенс на питання, чи будуть збережені санкції щодо Росії, поки вона порушує угоду про припинення вогню в Україні.

"Це просто все залежить ... від того, чи побачимо ми зміни в ставленні Росії і чи буде можливість працювати на спільних інтересах", а саме боротися з ІДІЛ, додав Пенс.

За його словами, рішення буде прийнято "в найближчі місяці".

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"У Росії є загальний (із США – ред.) інтерес в протистоянні радикальному ісламському тероризму і особливо ІДІЛ, і якщо у нас є можливість працювати разом, я думаю, що президент шукає можливості для відновлення відносин (із Росією – ред.)", – сказав він.

Як зазначає ABC News, такого роду співпраця з Путіним може зіткнутися з шаленим опором, навіть з боку членів партії президента. Зокрема, сенатор Джон Маккейн від штату Арізона є одним з тих, хто виступає проти такого партнерства через дії Росії в Сирії, в тому числі напад на підтримуваних США повстанців, а також через підтримку режиму сирійського президента Башара аль-Асада.

Як повідомляв УНІАН, за даними джерел Bloomberg, Європейський Союз продовжить економічні санкції проти Росії, в першу чергу в частині замороження активів бізнесменів, близьких до президента РФ Володимира Путіна, незважаючи на прагнення США поліпшити російсько-американські відносини.