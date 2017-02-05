ЄС у березні продовжить санкції проти Росії за агресію проти України – ЗМІ

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на декількох високопоставлених чиновників ЄС.

«У середині березня ЄС продовжить ще на півроку санкції щодо 100 росіян, серед яких - банкіри Аркадій Ротенберг та Юрій Ковальчук», - йдеться в повідомленні агентства.

Читайте такожУ Білому домі пояснили позицію США по Криму

Як зазначається, збереження санкцій відповідає політиці, яку вели федеральний канцлер ФРН Ангела Меркель і президент Франції Франсуа Олланд разом з екс-президентом США Бараком Обамою. Але тепер при владі новий президент, який уже провів розмову з президентом РФ.

«І хоча прес-служба Білого дому заявила, що рішення про санкції (продовження санкцій - УНІАН) прийнято, з 27 опитаних Bloomberg економістів, 60% звернули увагу, що Адміністрація США, ймовірно, пом'якшить свою санкционную політику в найближчі 12 місяців. При цьому тільки 44% економістів вірять, що ЄС буде робити те ж саме», - підкреслює агентство.