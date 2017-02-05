Савченко заявила, що вона й досі є членом комітету ВР з питань нацбезпеки та оборони

Про це Савченко сказала в ефірі телеканалу "112 Україна" в неділю.

«Ні, я не була виключена. Це був черговий цирк і бажання Пашинського (Сергій Пашинський - голова Комітету ВРУ з питань нацбезпеки та оборони - УНІАН) це зробити. Це рішення було прийняте на комітеті, але воно не було прийнято ні в регламентному комітеті, ні в Верховній Раді», - зазначила вона.

Тому, за словами Савченко, в даний час вона залишається у складі комітету.

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Як повідомляв УНІАН, профільний парламентський комітет 18 січня ухвалив рішення винести на голосування до сесійної зали постанову щодо виключення Савченко з його складу. Як наголосив його голова Пашинський, «дії народного депутата Надії Савченко ведуть до зниження обороноздатності України, тому її перебування у Комітеті Верховної Ради з питань національної безпеки та оборони є недоцільним».

Таке рішення було прийняте після заслуховування інформації від СБУ щодо неповноважних дій Савченко у вирішенні питання про звільнення заручників та публікації списків їхніх прізвищ.

Сама ж Савченко тоді висловила переконання, що подібне рішення є незаконним.