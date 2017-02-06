Трамп і Столтенберг обговорили можливість мирного вирішення конфлікту в Україні

Про це повідомили в Білому домі, передає ТСН.

"Сторони обговорили можливість мирного вирішення конфлікту вздовж українського кордону", - йдеться в повідомленні.

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Також Трамп візьме участь у зустрічі лідерів країн НАТО, яка пройде в Європі у другій половині травня.

"Лідери обговорили, яким чином переконати всіх членів НАТО виконувати свої зобов'язання щодо фінансування альянсу", — зазначила прес-служба.

Сторони зійшлися на думці щодо необхідності продовжувати координувати дії США і НАТО, "щоб реагувати на весь спектр загроз, з якими стикається альянс".