Трамп і Столтенберг обговорили можливість мирного вирішення конфлікту в Україні
05:48, 06 лютого 2017Політика
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Президент США Дональд Трамп в неділю обговорив із генеральним секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом ситуацію на сході України й можливості врегулювання конфлікту мирним шляхом.
Ілюстрація / REUTERS
Про це повідомили в Білому домі, передає ТСН.
"Сторони обговорили можливість мирного вирішення конфлікту вздовж українського кордону", - йдеться в повідомленні.
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Також Трамп візьме участь у зустрічі лідерів країн НАТО, яка пройде в Європі у другій половині травня.
"Лідери обговорили, яким чином переконати всіх членів НАТО виконувати свої зобов'язання щодо фінансування альянсу", — зазначила прес-служба.
Сторони зійшлися на думці щодо необхідності продовжувати координувати дії США і НАТО, "щоб реагувати на весь спектр загроз, з якими стикається альянс".
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