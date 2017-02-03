Україна і НАТО через ескалацію на Донбасі перебувають в режимі кризової комунікації – дипломат

Про це в інтерв’ю власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі повідомив виконуючий обов’язки голови місії України при НАТО Єгор Божок.

«З ранку понеділка місія України при НАТО і штаб-квартира Альянсу перебувають в режимі кризової комунікації. Відбувається постійний обмін інформацією про те, що відбувається на сході України», - сказав він.

За словами українського дипломата, того дня він зустрівся із заступником генерального секретаря Роуз Геттемюллер. «Вже в понеділок я її поінформував про те, що відбувається. Одразу ми започаткували механізм кризової комунікації і перебуваємо в постійному контакті», - деталізував Божок.

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При цьому в.о. голови місії повідомив, що щойно завершив підготовку «чергової порції» інформації для передачі керівництву НАТО про те, що продовжує відбуватися на сході України. «Україна та НАТО перебувають в готовності провести екстрене засідання Комісії Україна-НАТО відразу, якщо це буде потрібно. Навіть на вихідних. Є підстави вважати, що йде підготовка до подальшої ескалації. Традиційно, як радянська, а тепер російська військова школа робить будь-які ескалації на вихідних», - наголосив дипломат.

Відповідаючи на запитання, чи поділяє НАТО думку про такий розвиток подій, Божок сказав: «НАТО цього не виключає».

Говорячи про те, якою саме може бути допомога Альянсу в разі подальшого загострення ситуації на сході, в.о. місії запевнив, що «наступні кроки можуть бути абсолютно різними». «Головне - зібратися і їх узгодити, якщо це буде потрібно. Головне, що ми не одні, що ми в постійному контакті і взаємодії, у тому числі і з НАТО», - підкреслив Божок.