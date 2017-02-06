В США чітко розуміють, що в Україні відбувається російська агресія – представник президента у ВР
Представник президента України у Верховній Раді Артур Герасимов наголошує, що в США є чітке розуміння того, що в Україні відбувається російська агресія.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час Погоджувальної ради.
За словами Герасимова, він був присутній на багатьох зустрічах у Конгресі та Сенаті США і почув там “чітке розуміння, що це є російська агресія”.
“Жодних подвійних стандартів, там немає жодної думки. І навіть ми сьогодні чуємо вже від офіційних осіб нової адміністрації (президента США Дональда Трампа), що це прямий вплив Росії на цю війну”, - сказав він.
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Як наголосив Герасимов, також в США “є чітка позитивна оцінка тих зусиль, які за останні два роки були зроблені у боротьбі з корупцією”.
Як повідомляв УНІАН, віце-президент США Майк Пенс заявив в інтерв'ю ABC News, що питання стосовно санкцій проти Росії буде вирішено в найближчі місяці і буде залежати від поведінки Москви.
"Це питання, яке буде вирішене в найближчі місяці", – відповів Пенс на питання, чи будуть збережені санкції щодо Росії, поки вона порушує угоду про припинення вогню в Україні.