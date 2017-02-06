Парубій сподівається на надання статусу учасників бойових дій для активістів Майдану

Голова Верховної Ради Андрій Парубій сподівається, що Верховна Рада розгляне законопроект про надання статусу учасника бойових дій для учасників Євромайдану. Про це спікер парламенту написав на своїй сторінці у Twitter.

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При цьому, Парубій заявив, що сподівається на розгляд документа на наступному тижні.

Я сподіваюся, що Парламент @verkhovna_rada цього тижня розгляне Законопроект, який надасть статус учасників бойових дій-учасникам #Майдан — Андрій Парубій (@AndriyParubiy) 6 февраля 2017 г.

Як повідомляв УНІАН раніше, у Києві суд відмовився взяти під арешт екс-«беркутівців», яких звинувачують у розгоні студентського майдану. Відповідне рішення виніс Шевченківський райсуд Києва.

Зазначається, що справу Дідюха та Антонова розглядали сьогодні, бо на останні засідання вони не з’являлись, посилаючись на проблеми зі здоров’ям. Колишні бійці «Беркута» навіть підтвердили це відповідними довідками.