У Києві суд відмовився арештувати екс-"беркутівців", підозрюваних у розгоні студентів на Майдані

У Києві суд відмовився взяти під арешт екс-«беркутівців», яких звинувачують у розгоні студентського майдану. Відповідне рішення виніс Шевченківський райсуд Києва, передає ТСН.

Зазначається, що справу Дідюха та Антонова розглядали сьогодні, бо на останні засідання вони не з’являлись, посилаючись на проблеми зі здоров’ям. Колишні бійці «Беркута» навіть підтвердили це відповідними довідками.

Читайте також"У них наказ" - Савченко згадала Євромайдан і назвала беркутівців "нормальними хлопцями"

У той же час активісти, які свого часу постраждали від екс-«беркутівців» наголошують, що не з’являючись на засідання суду, колишні бійці спец загону затягують розгляд справи, адже засідання відбуваються лише раз на тиждень і встигають опитати лише одного свідка за раз.

Потерпілі навіть блокували залу засідань Шевченківського райсуду.

Як повідомляв УНІАН, Генпрокуратура у 2014 році передала до суду кримінальне провадження проти екс-"беркутівців" Сергія Зінченка та Павла Аброськіна за підозрою у вбивстві 39 активістів Майдану.

10 лютого 2016 року в ГПУ заявили про завершення розслідування і направили до суду кримінальне провадження проти ще трьох екс-"беркутівців" - Олександра Маринченка, Сергія Тамтури та Олега Янішевського.

Кримінальні провадження проти цих п’ятьох екс-"беркутівців" об'єднані в одне. За даними прокуратури, цим особам інкримінується вчинення теракту, перевищення службових обов'язків, навмисне вбивство, замах на вбивство, перешкоджання проведенню мирних мітингів і зборів, викрадення і приховування зброї після вчинення злочину.