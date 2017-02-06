СБУ вирішила не забороняти "подрузі Путіна" Ле Пен в'їзд до України
Україна не ухвалювала рішення про запровадження санкцій проти кандидата в президенти Франції Марін Ле Пен за її висловлювання щодо Криму.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в коментарі журналістам заявив керівник апарату голови СБУ Олександр Ткачук.
“Рішення щодо заборони в'їзду в Україну не приймалося. За результатами оцінки всієї інформації і думок відомств (СБУ та МЗС - УНІАН) було ухвалено колегіальне рішення на даний момент не забороняти в'їзд”, - сказав Ткачук.
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Як повідомляв УНІАН, 3 січня Ле Пен заявила, що не вважає анексію Криму Росією незаконною.
«Я абсолютно не вважаю, що анексія була незаконною: був референдум, жителі Криму побажали приєднатися до Росії», - сказала вона.
МЗС України тоді висловило обурення у зв'язку з висловлюванням Ле Пен.
У Службі безпеки заявили, що направили до МЗС листа для узгодження заборони на в'їзд в Україну для французького політика.