Заборона в'їзду Ле Пен до України через скандальну заяву про Крим: МЗС вже отримало листа від СБУ
МЗС України отримало лист від СБУ для погодження ініціативи про заборону в'їзду кандидата на посаду президента Франції від ультраправої партії «Національний фронт» Марін Ле Пен у зв'язку з висловлюваннями щодо територіальної цілісності України.
Про це в коментарі УНІАН повідомила заступник начальника Управління інформації Політичного департаменту МЗС України Олена Ващенко.
«Ми підтверджуємо отримання листа від СБУ», - заявила вона.
При цьому жодних інших подробиць Ващенко не повідомила, лише нагадавши, що в коментарі українського зовнішньополітичного відомства у зв'язку з окремими висловлюваннями французьких політиків щодо територіальної цілісності України від 3 січня зазначено, що «подібні заяви (Марін Ле Пен – УНІАН), а також дії у порушення українського законодавства обов’язково матимуть наслідки, як це вже було у випадку окремих французьких політиків, яким заборонено в’їзд в Україну».
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Як повідомляв УНІАН, Ле Пен заявила, що не вважає анексію Криму Росією незаконною. «Я абсолютно не вважаю, що була незаконною анексія: був референдум, жителі Криму побажали приєднатися до Росії», - сказала вона.
У свою чергу МЗС України висловило обурення у зв’язку з тим, що одна з кандидатів передвиборчої кампанії у Франції Марін Ле Пен дозволила собі заяви на підтримку тимчасової окупації та спроби анексії Росією Криму та Севастополя.
Після цього у Службі безпеки України не виключили встановлення Ле Пен заборони на в'їзд до України через її заяву щодо Криму.
«Якщо мова йшла б про офіційного діяча, був би виклик посла, нота протесту. Що стосується СБУ, ми залишаємо право діяти відповідно до тих висновків, яких дійдемо. Це може бути і заборона в'їзду на територію нашої держави цій особі, інші обмеження, які можуть стосуватися іноземців», - зазначав керівник апарату СБУ Олександр Ткачук.
Згодом СБУ заявили, що направили в МЗС лист для погодження заборони на в’їзд до України Марін Ле Пен.