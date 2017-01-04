Заборона в'їзду Ле Пен до України через скандальну заяву про Крим: МЗС вже отримало листа від СБУ

Про це в коментарі УНІАН повідомила заступник начальника Управління інформації Політичного департаменту МЗС України Олена Ващенко.

«Ми підтверджуємо отримання листа від СБУ», - заявила вона.

При цьому жодних інших подробиць Ващенко не повідомила, лише нагадавши, що в коментарі українського зовнішньополітичного відомства у зв'язку з окремими висловлюваннями французьких політиків щодо територіальної цілісності України від 3 січня зазначено, що «подібні заяви (Марін Ле Пен – УНІАН), а також дії у порушення українського законодавства обов’язково матимуть наслідки, як це вже було у випадку окремих французьких політиків, яким заборонено в’їзд в Україну».

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Як повідомляв УНІАН, Ле Пен заявила, що не вважає анексію Криму Росією незаконною. «Я абсолютно не вважаю, що була незаконною анексія: був референдум, жителі Криму побажали приєднатися до Росії», - сказала вона.

У свою чергу МЗС України висловило обурення у зв’язку з тим, що одна з кандидатів передвиборчої кампанії у Франції Марін Ле Пен дозволила собі заяви на підтримку тимчасової окупації та спроби анексії Росією Криму та Севастополя.

Після цього у Службі безпеки України не виключили встановлення Ле Пен заборони на в'їзд до України через її заяву щодо Криму.

«Якщо мова йшла б про офіційного діяча, був би виклик посла, нота протесту. Що стосується СБУ, ми залишаємо право діяти відповідно до тих висновків, яких дійдемо. Це може бути і заборона в'їзду на територію нашої держави цій особі, інші обмеження, які можуть стосуватися іноземців», - зазначав керівник апарату СБУ Олександр Ткачук.

Згодом СБУ заявили, що направили в МЗС лист для погодження заборони на в’їзд до України Марін Ле Пен.