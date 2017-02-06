МЗС перевірить українського консула в Йорданії через інформацію про хабарництво

Про це повідомляє Департамент консульської служби МЗС України на своїй сторінці у Facebook.

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«У зв’язку з появою 6 лютого 2017 року у ЗМІ інформації про нібито неправомірні дії з боку консула України в Йорданії в питанні оформлення візи громадянину Йорданії МЗС України проводить ретельну перевірку оприлюднених фактів. Результати перевірки не забаряться і будуть публічними», - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, студент із Йорданії не зміг повернутись до України для продовження навчання через вимогу хабаря у консульстві і в результаті поїхав до Грузії.