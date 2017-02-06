У студента з Йорданії в українському консульстві вимагали $1500 хабаря за вирішення міфічних "проблем із СБУ" - журналіст

Український письменник та журналіст Богдан Логвиненко рік тому започаткував старт кампанії #NoVisaToUkraine. В рамках неї він розповідає про труднощі, які виникають у мандрівників з багатьох країн світу під час оформлення віз до України.

Цього разу активіст розповів історію вихідця із Йорданії. Ахмад Акіль вчився в Україні до літа 2014. Через напружену ситуацію у Дніпрі, він прийняв рішення повернутися додому не закінчивши навчання, але приїхати і продовжити курс стоматолога в Україні йому заборонило українське консульство тричі, в серпні, жовтні 2016-го та січні 2017, тому тепер він їде продовжувати навчання до Грузії, куди візу йому видали онлайн за 4 дні.

"Однією з проблем, яку озвучила офіційна перекладачка консульства Ахмаду, виявилося те, що на його рахунку 45 тисяч доларів. Вона сказала, що "треба було показувати менше". Хлопець просто показав, що може заплатити будь-які гроші за візу", - переповів історію студента журналіст.

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Тричі Ахмад Акіль платив за усі консульські збори, страховки і документи, що виходило близько 500$ за одну подачу. І тричі отримував відмову. Консул Олексій Слука стверджував, що у Ахмада проблеми з СБУ і пропонував їх "якось" вирішити. Коли той питав, які проблеми, оскільки він навіть робив через свого адвоката в Україні абсурдну "довідку про несудимість", консул не міг нічого відповісти, а у причині відмови тричі вказували – "недостатньо підтверджень про ціль перебування".

Одного разу йому подзвонив консул з невизначеного номеру (він впізнав його голос) і сказав, що проблему можна вирішити за 1500$. Ахмад пішов до консульства, але там сказали, що ніхто нікому не дзвонив. Ахмад не розгубився і звернувся в йорданське і українське МЗС, де йому відповіли, що він може написати апеляцію, яку розглядатиме той самий консул, що і видавав йому відмову. А також звернувся у йорданську поліцію з заявою про те, що у нього вимагають такі гроші. Поліція встановила, що особа, з номеру якої здійснювався дзвінок, є українкою, сусідкою консула, але не працює в консульстві.

"Ахмад втомився боротися з українською корупцією, він так і не заплатив хабаря, а тому не потрапив на продовження навчання в Україні. Але знайшов вихід – отримав запрошення і візу до медичного ВУЗу в Грузії, де гроші іноземних студентів потрібніші країні, а не дипломатам-корупціонерам. Тепер українська віза йому непотрібна, тому він не боїться розказати історії про українське консульство", - зазначае журналіст.

Також Логвиненко оприлюднив відео, на якому студент все розповідає.

"Усі документи, про які говорить Ахмад, я отримав від нього. Серед них, є, приміром та сама довідка про несудимість і відповідь Консульського департаменту: "дуже шкода, що у вас не відобразився телефон, з якого вам дзвонили і вимагали 1500$, отже вам не дзвонили, а відмову вам поставили через відповідь з правоохоронних органів", - розповів журналіст.