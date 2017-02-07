Посол Німеччини допустив проведення виборів на Донбасі до виведення звідти російських військових

Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив надзвичайний і повноважний посол Німеччини в Україні Ернст Райхель.

"Необов'язково, що вибори на Донбасі можуть відбутися тільки тоді, коли там не буде російських військ, або на кожній міській адміністрації буде вивішено український прапор. Без сумніву, це досить складно собі уявити - проведення місцевих виборів без забезпечення безпеки. Але я переконаний, що це не є чимось неможливим, все залежить від умов. Можу навести історичний приклад. Останні парламентські вибори в НДР, які повинні були замінити комуністичний режим, відбулися у присутності Західної групи радянських військ і при тодішньому комуністичному режимі в НДР. Але вибори призвели до його зміни", - зазначив посол ФРН.

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При цьому, за його словами, прямих аналогій проводити не можна, і все буде залежати від обставин, які необхідно зробити такими, щоб вибори стали можливими.

"Безсумнівно, вибори повинні відбутися в тих умовах, які будуть відповідати європейським стандартам. І тому безпека, як і інші вимоги до виборчого процесу, є необхідними умовами. Будь-який український політик повинен мати можливість без страху проводити свою передвиборну кампанію. І якщо для цього не буде можливостей, отже, такі вибори не можуть відповідати стандартам", - наголосив Райхель.

Раніше Парламентська асамблея Ради Європи заявила, що вважає неможливим проведення виборів на Донбасі, незважаючи на вимоги Мінських домовленостей.

Доповідач ПАРЄ вважає, що місцеві вибори на Донбасі можливі за умови безпеки після повного виведення російських військ та озброєнь.